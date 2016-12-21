СКР: В экстренно затормозившем Boeing 767 в «Кольцово» сработал датчик отказа двигателя

Причиной экстренного торможения Boeing 767 Azur Air при взлете в Екатеринбурге мог стать сработавший датчик отказа двигателя. Это следует из сообщения пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте СКР. По предварительным данным, экипаж во время разбега услышал хлопок с правой стороны, сработал датчик отказа двигателя, командир экипажа решил применить экстренное торможение, в результате которого самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние около 20 м, пишут следователи. Таковы предварительные результаты доследственной проверки.

Boeing, на борту которого было 335 пассажиров и 10 членов экипажа, пошел на взлет в 1.01 21 декабря и прекратил разбег по решению пилотов. Никто не пострадал. Аэропорт закрывали на время буксировки лайнера на стоянку, напоминает ТАСС.

Пассажиры рейса вылетели из «Кольцова» в Пхукет на резервном самолете через 14 часов, в 9.26 мск, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании Azur Air.

Также сообщалось, что проверку в связи со случившимся начала и Уральская транспортная прокуратура.