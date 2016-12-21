Работники британских аэропортов отменили двухдневную забастовку

Профсоюз Unite работников багажных служб и служб регистрации британских аэропортов отменил 48- часовую забастовку, которая ранее планировалась на ближайшую пятницу и канун Рождества. Это сообщает ВВС. Это решение было принято после переговоров профсоюза с работодателем с помощью посредника.

Ранее сообщалось, что в забастовке могли принять участие более 1500 человек. Акция могла затронуть аэропорты Лондона и крупнейших городов Великобритании. Профсоюз недоволен условиями труда в аэропортах и предложением работодателя Swissport повысить зарплату на 4,65% в период с 2015 по 2017 гг., что соответствовало бы только уровню инфляции.

Swissport подтвердила, что выдвинула новое предложение профсоюзу. Генсек Unite Лен Маккласки сказал, что будет рекомендовать членам профсоюза на него согласиться. Он добавил, что бастовать не нравится никому, однако часто угроза такой акции становится единственным способом достичь прогресса в отчаянной ситуации.

Перед Рождеством бастовать планировали и бортпроводники British Airways в «Хитроу», переговоры с организаторами акции еще продолжаются.