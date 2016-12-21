Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 21 декабря 2016 года

Политика

Россия увеличила свое влияние на Ближнем Востоке, потеснив США. Но у этого есть своя цена. Некоторые жители региона теперь считают Россию врагом ислама, о чем свидетельствует, в частности, убийство российского посла в Турции читать на WSJ.com

Наезд грузовика на посетителей рождественской ярмарки в Берлине создает проблемы канцлеру Германии Ангеле Меркель перед выборами в 2017 г. Даже ее союзники теперь сомневаются в правильности ее политики в отношении мигрантов читать на WSJ.com

Точка зрения

За последний год Владимиру Путину удалось улучшить положение России на международной арене. Теперь становится очевидным, что у страны появляются новые союзники среди развивающихся стран, например Филиппины и Таиланд, которых привлекает его модель «суверенной демократии», пишет председатель фонда «Россия» Дэвид Кларк читать на FT.com

Экономика

В этом году наблюдается рекордный отток капитала с финансовых рынков еврозоны. Это способствует тому, что между курсами евро и доллара может установиться паритет впервые за 14 лет читать на WSJ.com

Долларовые гособлигации Украины подорожали во время торгов в среду после того, как Верховная рада приняла бюджет на 2017 г., поскольку это повышает надежды на скорое получение нового транша от МВФ читать на FT.com

Японские компании потратили уже $33,5 млрд на покупку 37 британских компаний в этом году. Их не пугает связанная с Brexit неопределенность, и они, наоборот, считают это благоприятной возможностью для инвестирования читать на FT.com

Британские компании могут столкнуться с «путаницей и неопределенностью» из-за Brexit, поскольку властям страны придется взять на себя работу 34 регуляторов ЕС читать на FT.com

Стоимость жизни в Саудовской Аравии значительно выросла за последний год из-за низких цен на нефть и сокращения предоставляемых правительством субсидий. Жители страны готовятся к тому, что политика экономии продолжится в 2017 г. читать на WSJ.com

Неожиданное решение властей Индии вывести из обращения крупнейшие банкноты застало врасплох индусов, живущих за границей. У них практически нет возможности обменять уже ничего не стоящие банкноты читать на WSJ.com

Автомобили

Volkswagen во вторник согласился потратить около $1 млрд на выкуп и ремонт автомобилей с трехлитровыми дизельными двигателями в США в связи с «дизельгейтом» читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили, проданные в ЕС в 2015 г., потребляли в среднем на 42% больше топлива в реальных условиях, чем во время лабораторных тестов, сказано в докладе Transport & Environment. За последние годы эта разница значительно увеличилась читать на FT.com

Чтобы увеличить продажи Jeep в Китае, Fiat Chrysler много инвестировал в местное производство. Но на фоне высокой конкуренции и ожидаемого ослабления спроса на местном авторынке дилеры уже вынуждены снижать цены на Jeep читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Ливийская нефтяная госкомпания National Oil Co. во вторник объявила об открытии трубопроводов на западе страны, что позволит ей увеличить производство на 270 000 баррелей в день в следующие три месяца. Это почти половина ее нынешней добычи читать на WSJ.com

Финансы

Индекс Dow Jones Industrial Average снова установил рекорд во вторник. Но ему не хватило совсем чуть-чуть, чтобы впервые достичь отметки 20 000 пунктов читать на WSJ.com

Торговля акциями банка Monte dei Paschi di Siena была приостановлена в среду утром из-за опасений инвесторов по поводу нехватки у него ликвидности. Во время торгов котировки его акций снизились на 16% читать на FT.com

Швейцарские регуляторы оштрафовали ряд глобальных банков на $96,3 млн за манипулирование межбанковскими процентными ставками читать на WSJ.com

Недавний провал стресс-теста создает новую проблему для Wells Fargo, который до сих пор не восстановил свою репутацию после скандала с фальшивыми счетами. Американские регуляторы недовольны планом действий банка на случай банкротства читать на WSJ.com

Три катарских банка ведут переговоры о слиянии, в результате которого может быть создан один из крупнейших на Ближнем Востоке банков, подчиняющихся нормам шариата. Активы объединенного банка должны превышать $44 млрд читать на WSJ.com

Технологии

Ряд экспертов по космосу вошли в команду Трампа, занимающуюся вопросами NASA, благодаря венчурному инвестору Питеру Тилю. Все они являются сторонниками таких космических компаний, как SpaceX Илона Маска. Также это подчеркивает влияние Тиля читать на WSJ.com

Технический директор Twitter Адам Мессинджер уходит в отставку. Это уже не первый топ-менеджер, покидающий компанию в этом году на фоне попыток гендиректора Джека Дорси ускорить рост числа пользователей читать на FT.com

Медиабизнес

Российские хакеры создали механизм, позволяющий им красть у рекламодателей до $5 млн в день с помощью ботов и копий популярных сайтов, говорится в докладе White Ops читать на WSJ.com

Потребительский рынок

В США ритейлеры предлагают все больше скидок в этот праздничный сезон. Но это может негативно отразиться на их прибыли читать на FT.com

Квартальная прибыль Nike выросла на 7% благодаря высокому спросу в США, Западной Европе и Китае, несмотря на укрепление доллара читать на WSJ.com читать на FT.com

FedEx отчиталась о результатах за последний квартал. Маржа компании снижается, и ей сложно справляться с ростом спроса на доставку товаров в праздничный сезон, поэтому теперь она даже отказывается сотрудничать с ритейлерами, которые отказываются больше ей платить читать на WSJ.com

Coca-Cola выкупит за $3,15 млрд долю AB InBev в своих операциях в Африке читать на WSJ.com

Правительство Японии планирует отслеживать цены на лекарства раз в год, а не раз в два года. Оно недовольно тем, как растут расходы на здравоохранение в стране на фоне старения населения читать на FT.com

Недвижимость

Бывший офисный комплекс UBS в Коннектикуте, где когда-то размещалась крупнейшая в мире торговая площадка, выставлен на продажу. Теперь здание практически пустует, поэтому ожидается, что оно будет продано по низкой цене читать на WSJ.com

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