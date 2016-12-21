Анонс «Ведомостей» на 22 декабря 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

новая Госдума завершила первую сессию – каковы итоги;

список самых востребованных профессий-2017 возглавят IT-специалисты;

несмотря на заявления Трампа, американскому бизнесу срочно нужны мексиканские работники.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: в следующем году цены на машины будут расти, прогнозирует в интервью совладелец «Автоспеццентра» Александр Халилов

и статью на полосе «Комментарии»: чем отличаются государственная и частная модели коллекторских агентств.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».