Руководство ресторанов «Тарас Бульба» подозревают в неуплате налогов на 112 млн рублей

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту уклонения от неуплаты налогов руководителями сети московских ресторанов «Корчма Тарас Бульба».

По версии следствия, в период с января 2011 г. по март 2014 г. неустановленные лица из числа руководства ООО «Престиж», входящего в крупную ресторанную сеть «Корчма Тарас Бульба», в целях уклонения от уплаты налогов не отразили в налоговых декларациях действительные суммы доходов и занизили налоговую базу. В результате не был уплачен налог на общую сумму свыше 112 млн руб.

В рамках расследования проведены обыски в 18 ресторанах и по месту жительства руководства коммерческой организации. В ходе обысков была изъята компьютерная техника, денежные средства в крупном размере, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение по делу.

Ранее «Ведомости» писали, что московской сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» доначислили за период 2011–2013 гг. налогов, пеней и штрафов почти на 1 млрд руб. В результате проверки, проведенной оперативниками ГУ МВД по Москве в августе 2014 г., выяснилось, что рестораторы скрывали реальную выручку.