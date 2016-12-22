Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 22 декабря 2016 года

Политика

Специализирующаяся на вопросах кибербезопасности фирма CrowdStrike установила связь между хакерами, взломавшими сервер Национального комитета Демократической партии США и приложение для Android, которое украинские военные используют для расчетов при работе артиллерии. Это хакерская группы Fancy Bear, которая, как считает CrowdStrike, связана с ГРУ России читать на FT.comчитать на WSJ.com

Немецкая полиция несколько месяцев следила за тунисцем, которого сейчас подозревают в организации теракта с наездом фуры на посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Но потом он пропал из виду читать на FT.comчитать на WSJ.com

Немецкие спецслужбы плохо подготовлены для борьбы с терроризмом, считают критики читать на WSJ.com

Турция движется к референдуму, положительный результат которого даст Эрдогану практически неограниченную власть. И каждый теракт в стране повышает вероятность такого исхода читать на WSJ.com

Парламент Румынии готовится впервые избрать премьер-министром мусульманку читать на FT.com

Cambridge Intelligence Seminar, организация экспертов по шпионажу и бывших сотрудников спецслужб (работает при Кембриджском университете), объявила, что проведет независимое расследование в связи с сообщениями о ее финансировании организацией, которая может быть связана с российскими спецслужбами. В этом году она получала пожертвования от издательского дома Veruscript, недавно созданного сыном российского бизнесмена Андрея Чеглакова. Трое организаторов Cambridge Intelligence Seminar покинули свои посты после появления таких сообщений читать на FT.com

Экономика

Дональд Трамп назначил в среду экономическими советниками людей, которые способны сильно изменить действующие нормы. Миллиардер Карл Айкан займется пересмотром федерального регулирования (в том числе норм, связанных с рынком труда). Вновь созданный национальный совет по торговле возглавит экономист Питер Наварро, один из главных критиков нынешних торговых отношений с Китаем (совет также будет отвечать за промышленную политику) читать на WSJ.com читать на FT.comчитать на WSJ.com

В Китае думают об ответных мерах после назначения Питера Наварро, но, как обычно, какая-либо конкретика держится в секрете читать на WSJ.com

Производители в Шэнчжэне, где расположены многие заводы по выпуску потребительской электроники (в том числе, например, Apple) не беспокоят угрозы Дональда Трампа. Они уверены, что даже если он введет пошлины на импорт из Китая, они имеют уже настолько развитый бизнес, что все равно переиграют американских производителей читать на WSJ.com

Власти Мексики намерены в 2017 г. постепенно отменить субсидии на бензин. Это может привести к росту цен на 15-20%. Это видится как чувствительный политический вопрос читать на WSJ.com

Индустрия

Бразильская строительная компания Odebrecht заключила крупнейшее в мировой истории внесудебное соглашение по делу о коррупции. Она выплатит в Бразилии, США и Швейцарии до $4,5 млрд. Odebrecht была одним из главных подрядчиков, замешанных в коррупционных сделках с нефтяной госкомпанией Petrobras. Ее гендиректор и многие топ-менеджеры уже отбывают тюремные сроки читать на WSJ.com

Автомобили

Waymo, как недавно стал называться проект Google по разработке самоуправляемых автомобилей, заключил партнерское соглашение уже со второй компанией. Ею стала Honda читать на FT.comчитать на WSJ.com

Автопроизводители в США сокращают производство седанов, компакт-автомобилей и минивэнов, чтобы распродать их запасы. Американцы покупают все больше и больше кроссоверов читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Участники рынков и аналитики оптимистично оценивают перспективы рынка нефти и металлов в 2017 г. после того, как нынешний год станет первым годом роста цен на сырье после пяти лет падения читать на FT.com

Финансы

Последняя попытка спасти банк Monte dei Paschi di Siena на частные деньги, по всей видимости, провалилась, и его теперь будет спасать государство читать на FT.com читать на WSJ.com

Традиционная система комиссионных «2 и 20» (2% за управление и 20% – за успех), взимаемых хедж-фондами, устаревает. Поскольку в последние годы многие хедж-фонды показывают слабые результаты, управляющим приходится придумывать способы привлекать инвесторов читать на FT.com

Инвестор Стив Эйсман, который стал прообразом Марка Баума из фильма «Игра на понижение» и который вовремя увидел надвигавшийся ипотечный кризис, теперь активно играет на повышение акций американских банков. Он считает, что с приходом Дональда Трампа их финансовое положение в ближайшие годы сильно улучшится читать на FT.com

Следователи выявляют все более глубокие связи банка Goldman Sachs с малайзийским государственным инвестфондом 1MDB, который, как они считают, премьер-министр Малайзии использовал для получения взяток, а связанные с ним лица – для скупки активов по всему миру. Goldman Sachs активно работал с премьером и 1MDB, получив $600 млн комиссионных. Следователи и регуляторы теперь изучают вопрос, должен ли был Goldman Sachs сообщить им о подозрительных операциях читать на WSJ.com

Некоторые крупные хедж-фонды в начале года делали значительные ставки на падение фондовых рынков и отдельных компаний. Это принесло им серьезные убытки читать на WSJ.com

Технологии

Nokia и Apple подали против друг друга иски, возобновив патентную войну по вопросам, урегулированным, как казалось, пять лет назад читать на WSJ.comчитать на FT.com

Фонды прямых инвестиций TPG и Silver Lake в 2007 г. купили за $8 млрд компанию Avaya, специализировавшуюся на производстве телефонного оборудования для корпоративных клиентов. Сейчас Avaya готовится объявить о банкротстве читать на WSJ.com

Медиабизнес

Компания White Ops, занимающаяся выявлением мошенничества в рекламной области, сообщила, что, по ее оценке, российские хакеры обманывают американских рекламодателей в интернете на $3 млн в день читать на WSJ.com

Игра Super Mario Run от Nintendo установила рекорд в App Store – более 40 млн скачиваний за первые четыре дня несмотря на жалобы пользователей на высокие цены за доступ к более высоким уровням читать на FT.com

Потребительский рынок

Власти Сан-Франциско отозвали лицензии у 16 беспилотных машин Uber, которые компания начала тестировать в городе неделю назад читать на FT.comчитать на WSJ.com

США снова включили Alibaba в список рынков, где продаются поддельные товары. Это решение могло быть политически мотивированным, считает китайская компания читать на FT.com

Еврокомиссия в черновом варианте доклада предлагает выявлять и отслеживать незаконные поставки табачных изделий самим компаниям вместе с независимой третьей стороной. Компании выступали за то, чтобы делать это самостоятельно читать на FT.com

Британский ритейлер House of Fraser, история которого насчитывает 166 лет, наконец открыл магазин в Китае. Компания была в 2014 г. куплена китайцами, но из-за различных проблем долго не могла заняться расширением бизнеса читать на FT.com

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