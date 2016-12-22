Анонс «Ведомостей» на 23 декабря 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

два россиянина решили вытеснить с рынка сервисы, заматывающие в аэропортах чемоданы в багажную пленку;

Дональд Трамп набрал в советники людей, которые могут сильно изменить торговые и регулирующие нормы;

предпринимателю стоит подготовиться к обыску и изъятию имущества, чтобы минимизировать ущерб.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: карте «Мир» исполнился год – журналисты испытали ее в деле

и статью на полосе «Комментарии»: кто выиграл от рыночных реформ в посткоммунистических странах.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».