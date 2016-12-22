En+ рассматривает возможность IPO в 2017 году

En+ Олега Дерипаски рассматривает возможность проведения IPO в следующем году, параметры сделки пока находятся в стадии обсуждения, сообщили «Интерфаксу» два источника, знакомые с планами компании.

Будет ли кто-то из акционеров продавать акции в ходе IPO, источники «Интерфакса» не говорят.

IPO, скорее всего, пройдет на зарубежной площадке, сказал один из источников.

В мае прошлого года гендиректор компании Максим Соков говорил, что En+ «видит окно возможности для IPO на горизонте трех лет - это вполне реалистичный срок».