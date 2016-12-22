Россия приостанавливает полеты таджикской Somon Air с 23 декабря

Россия приостанавливает полеты в страну таджикской авиакомпании Somon Air с 23 декабря из-за отказа авиавластей Таджикистана согласовать рейсы «Ямала» из аэропорта «Жуковский». Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель Минтранса России.

«22 декабря завершились переговоры авиавластей России и Таджикистана. Таджикская сторона в нарушение соглашения о воздушном сообщении между странами, а также подписанного протокола от 7 ноября 2016 г. не согласовала полеты из аэропорта "Жуковский" назначенного российского авиаперевозчика - авиакомпании "Ямал". В качестве ответной меры российская сторона приостанавливает полеты таджикской авиакомпании "Сомон эйр" в регионы Российской Федерации с 00 часов 23 декабря», - заявил представитель ведомства.