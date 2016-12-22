Израильская Teva призналась во взятках при госзакупках лекарств в России

Производитель лекарств-дженериков израильская Teva и ее российское подразделение заявили американским правоохранителям, что давали высокопоставленному российскому чиновнику взятки за помощь в продвижении своего лекарства при госзакупках Минздрава, сообщил минюст США.

По этой информации, чиновник обогатился на $65 млн, а сама Teva повысила свои доходы на $200 млн за 2010-2012 гг. Имя, должность или ведомственная принадлежность чиновника в сообщении не называется, однако указывается, что лекарство копаксон в России переупаковывала принадлежащая ему компания.

Минюст США в четверг заявил, что Teva Pharmaceutical и ее стопроцентная российская «дочка» Teva LLC (Teva Russia) согласились на снятие уголовных обвинений и выплату штрафа более чем в $283 млн в связи со схемами, включающими подкуп официальных лиц в России, на Украине и в Мексике. Еще $236 млн две компании согласились выплатить по досудебному соглашению с американской Комиссией по ценным бумагам и рынкам.

«Компании признались, что руководители Teva и сотрудники Teva Russia платили взятки высокопоставленному российскому чиновнику, чтобы тот с помощью своих полномочий увеличил продажи препарата копаксон - лекарства Teva от рассеянного склероза - в рамках ежегодных закупок Министерства здравоохранения России», - заявляет минюст США.

В американском ведомстве добавили, что указанный чиновник согласился лоббировать интересы Teva, несмотря на усилия российских властей по импортозамещению в этой сфере. Кроме того, Teva признала себя виновной в том, что заплатила украинскому официальному лицу взятки в $200 000 в обмен на помощь в регистрации своей продукции для украинского рынка, заявило ведомство. Аналогичные обвинения против компании были выдвинуты в Мексике, говорится в сообщении.