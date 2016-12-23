Таджикистан отменил рейсы «Уральских авиалиний» в качестве ответной меры

Министерство транспорта Таджикистана отменило рейсы российской авиакомпании «Уральские авиалинии» из четырех городов России в ответ на приостановку полетов «Сомон эйр» в ряд российских регионов. Об этом в пятницу «Прайму» рассказал начальник департамента Гражданской авиации минтранса Таджикистана Юсуф Рахмонов.

«В качестве ответной меры мы закрываем четыре рейса "Уральских авиалиний", которые летали в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска», - пояснил Рахмонов.

Решение о закрытии рейсов вступает в силу в 12.00 местного времени (10.00 по Москве) в пятницу, 23 декабря.

Ранее в российском Минтрансе сообщили, что так как Таджикистан не согласовал российскому авиаперевозчику «Ямал» полеты в страну из подмосковного аэропорта Жуковский, российская сторона в качестве ответной меры с 23 декабря приостанавливает полеты таджикской авиакомпании «Сомон эйр» в российские регионы. Исключение составят Москва и Санкт-Петербург, в эти города Somon Air будет продолжать летать.