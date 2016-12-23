Путин пообещал поддержку сельхозмашиностроению

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что правительство продолжит поддержку сельхозмашиностроения. По его словам, на эти цели в бюджете предусмотрено 7,5 млрд руб.

Сельхозмашиностроение – одна из отраслей, где производство в 2016 г. выросло, подчеркнул Путин. Он также отметил, что главным механизмом поддержки сельхозмашиностроения должен быть спрос со стороны сельского хозяйства. Промышленность не должна жить на субсидии государства, сказал президент.

Ранее сообщалось, что власти компенсируют до 80% затрат при транспортировке экспортируемой сельхозтехники наземным транспортом и до 90% – морским. Это следует из постановления правительства.