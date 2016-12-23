Московские аптеки ограничили продажу валокордина – RNS

Некоторые московские аптеки стали ограничивать продажу спиртосодержащих лекарств и настоек, показал опрос RNS. Часть опрошенных аптек подтвердили, что отпускают не более двух флаконов в руки. Валокордин, корвалол, настойку боярышника и другие препараты продают с таким ограниением в аптеках в районе метро «Сходненская», «Планерная», «Бибирево», «Полежаевская», «Тульская», «Теплый стан».

«Валокордин отпускаем по одной упаковке, в наличии много. В виде исключения отпустим две, если подойдете. Пока такое распоряжение: все спиртовые и спиртосодержащие лекарства — одну-две упаковки в руки», — сообщила RNS провизор «Аптеки низких цен» на Новоясеневском проспекте. По ее словам, ограничения введены недавно в связи «с массовым отравлением «Боярышником».

Ограничение ввели недавно, подтвердила провизор в одной из аптек в районе метро «Тульская».

Министр здравоохранения Вероника Скворцова ранее в пятницу обещала, что изымать спиртсодержащие лекарства из аптек не будут, федеральное министерство уже договорилось об этом с регионами. Вопрос, будут ли они отпускаться только по рецептам, еще не решен, добавила она. Она напомнила, что на регистрации в Минюсте сейчас находятся два приказа Минздрава, регулирующие отпуск спиртосодержащих настоек в аптеках. «Мы начали принимать меры в 2014 г., когда законодательно стали ограничивать тару в зависимости от концентрации спирта. Второй момент - это количественный учет препаратов: не более двух баночек в одни руки», - пояснила Скворцова.

22 декабря вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что спиртсодержащие лекарства, такие как валокордин и настойка боярышника, должны продаваться в аптеках только по рецепту. Это заявления он сделал в связи с массовым отравлением в Иркутске суррогатом парфюмерного средства «Боярышник», в котором оказался метанол. По последним данным областного минздрава, умерли 75 отравившихся. Про валокордин Хлопонин заявил, что этого средства для улучшения самочувствия человека нужно не более 40 капель, а в пузырьке их 4000. «Зачем это продавать в таре, которая 500 мг или пол-литра? Понятно, что это несерьезно. Поэтому будет ограничение и по таре, и по местам продажи», - сказал вице-премьер. Он заверил, что правительство будет контролировать оборот таких препаратов и не допустит очередей в аптеках.