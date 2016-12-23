Путин посоветовал Сечину быть поскромнее с премиями и недвижимостью

Президент Владимир Путин согласен, что руководителям корпораций с госучастием следует «быть поскромнее» и с недвижимостью, и с премиями. Так на большой пресс-конференции он ответил на вопрос, почему он говорит одно, а в реальности происходит другое – например, он советует руководителям госкомпаний быть скромнее, а главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, например, строит роскошный дом в Барвихе, а потом судится с «Ведомостями» за публикацию об этом.

Президент ответил, что согласен с задавшей вопрос журналисткой Znak.com (затем тему продолжила корреспондент РБК). Он считает, что таким топ-менеджерам следует ограничивать подобные расходы, даже если на это есть средства, поскольку нужно учитывать, в какой стране они живут, и не раздражать население.

В судебных процессах по публикациям СМИ о таких тратах решения принимает суд, который оценивает степень вины журналистов и вообще ее наличие. Путин напомнил, что в случае с РБК Сечин требовал от компании 3,18 млрд руб., суд согласился с тем, что он прав, но «сумму назначил ничтожную», «360 000, что ли» (на самом деле 390 000 руб.). Президент считает, что ничего страшного для холдинга не произошло. Он риторически спросил у журналистки РБК, недовольна ли она Сечиным, судами или недостоверностью информации в статьях холдинга.

То, что пресса пощипывает чиновников и бизнес, это хорошо, сказал президент, посмеиваясь. Журналистам с их стороны он посоветовал поменьше вмешиваться в частную жизнь людей.