Крым выставит на торги в 2017 году АЗС, принадлежавшие Коломойскому

Власти Крыма в 2017 г. выставят на торги национализированные АЗС, ранее принадлежавшие украинскому олигарху Игорю Коломойскому, по стартовой цене 650 млн руб. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений региона Анна Анюхина на пресс-конференции в Симферополе в пятницу.

«Принято окончательное решение - заправки продаются. Они уже закреплены за "Распределительной дирекцией Республики Крым" - специальным учреждением, осуществляющим отчуждение имущества», - сказала Анюхина.

По ее словам, в настоящее время специалисты ведут подготовительные работы к торгам: собирают пакет документов, проводят кадастровые и оценочные работы. Количество выставляемых на продажу АЗС она не уточнила.

После национализации заправки Коломойского эксплуатировались крымским госпредприятием «Черноморнефтегаз».

По неофициальным данным, всего в Крыму под брендами компаний Коломойского работало около 40 заправок.