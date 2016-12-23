Путин рассказал, на что идут поступающие в «Роснефтегаз» дивиденды госкомпаний

Дивиденды госкомпаний, которые оседают в «Роснефтегазе» и не доходят до бюджета, идут на важные проекты, о которых «забыло» правительство, в том числе на разработку авиадвигателей с большой тягой для широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера, который Россия создаст в сотрудничестве с Китаем. Так президент Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос «Ведомостей», не пора ли эти дивиденды из «Роснефтегаза» изъять. «Вы же либеральная газета, а все бы вам отнять», - пожурил он.

Все средства, которые есть у «Роснефтегаза», абсолютно прозрачны и находятся под контролем правительства, заверил президент. В прошлом и нынешнем году из этих средств финансировались отдельные проекты, на которых нет денег у правительства, в том числе в сфере малой авиации, объяснил он.