Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 23 декабря 2016 года

Политика

Подозреваемый в теракте в Берлине тунисец убит полицейскими в Милане читать на WSJ.com

Путин и Трамп в четверг призвали к наращиванию ядерных вооружений своих стран читать на FT.com

В Австралии полиция задержала пятерых человек, которые готовили теракт на Рождество в Мельбурне читать на FT.com

Великобритания наращивает военное присутствие в Персидском заливе и Азии читать на FT.com

Экономика

Назначения на экономические посты в администрации Дональда Трампа свидетельствуют, что он может попытаться пересмотреть действующие принципы торговли с Китаем читать на FT.com

Признание бразильской строительной компании Odebrecht в том, что она платила взятки на $800 млн в 12 странах, спровоцировало «политическое землетрясение» в Латинской Америке. Правительство Колумбии может отменить контракты, полученные с помощью взяток, президент Панамы призвал прокуроров расследовать деятельность Odebrecht. В Венесуэле президент и правительство молчат, тревогу бьет только оппозиционный парламент. Odebrecht заключила крупнейшее в истории мировое соглашение по делу о коррупции, заплатит до $4,5 млрд властям Бразилии, США и Швейцарии читать на WSJ.com

Индустрия

Anglo American пересматривает объявленные год назад планы продать две трети шахт и сократить более 50% персонала. Ситуация изменилась с ростом цен на сырье, подорожание угля и железной руды может увеличить денежный поток компании и помочь ей сократить долги читать на WSJ.com

International Consolidated Airlines Group (материнская компания British Airways) с июня планирует начать трансатлантические рейсы своей новой бюджетной авиакомпании читать на WSJ.com

Автомобили

Китайские власти оштрафовали СП General Motors и SAIC Motor за нарушение антимонопольного законодательства – оно устанавливало минимальные цены на свои автомобили для дилеров читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Обсуждаемые республиканцами налог на импорт и освобождение экспорта от налога (с целью выровнять торговый баланс) могут стимулировать местных нефтепроизводителей добывать и экспортировать больше, а НПЗ – больше покупать местную нефть. Это может привести к росту цены WTI и цен на бензин в США, полагают некоторые аналитики читать на WSJ.com

Финансы

Deutsche Bank и Credit Suisse пошли на мировую с минюстом США и согласились заплатить $7,2 млрд и $5,28 млрд соответственно по делу о продаже ипотечных облигаций до кризиса. Для Deutsche Bank это удачная сделка – гораздо меньше изначально предполагавшихся $14 млрд, к тому же деньгами он заплатит лишь $3,1 млрд. А вот Barclays с минюстом не договорился, и тот подал против банка иск читать на FT.comчитать на WSJ.com

Нетто-отток из фондов акций развивающихся рынков составил $3,7 млрд (максимум за последние пять недель). Инвесторы обеспокоены ростом доллара и неясными перспективами в области международной торговли читать на FT.com

Европейские банки смогли неплохо заработать в этом году на торговле облигациями читать на WSJ.com

Италия создала фонд на 20 млрд евро для поддержки банков, первым деньги из него попросит Monte dei Paschi di Siena. Правительство одобрило спасение банка читать на WSJ.comчитать на FT.com

Технологии

Авиационные регуляторы США и ЕС разработали план, по которому самолеты авиакомпаний, бизнес-джеты и даже некоторые частные самолеты смогут получать сигналы одновременно от американской и европейской спутниковых систем позиционирования (соответственно GPS и пока не завершенной окончательно Galileo). Это позволит повысить безопасность полетов читать на WSJ.com

Медиабизнес

Китайский поисковик Baidu планирует провести IPO своего сайта с потоковым видео, который может быть оценен в $5 млрд (эмиссия может составить $1 млрд) читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Израильская фармацевтическая компания Teva согласилась заплатить в США $519 млн, чтобы урегулировать обвинения в даче взяток в России, Мексике и на Украине читать на FT.com

Китайская Alibaba Group, которую США снова обвиняют в торговле контрафактом и пиратской продукцией, создаст консультативный совет из представителей брендов и профессиональных ассоциаций, который должен помощь ей защищать права на интеллектуальную собственность читать на WSJ.com

В Великобритании растет спрос на безалкогольные напитки для взрослых, и компании, от Diageo до Britvic, стараются придумывать оригинальные рецепты и упаковки читать на FT.com

Даже магазины дорогой одежды в США не выдерживают и снижают цены в предрождественскую неделю читать на WSJ.com

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