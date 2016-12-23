В стабилизаторах Sukhoi Superjet 100 обнаружили дефект

Росавиация потребовала провести проверку стабилизаторов Sukhoi Superjet 100 в связи с дефектом, выявленным одним из эксплуатантов самолетов, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, дефект проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора выявила авиакомпания «Ираэро». После этого Росавиация разослала письмо всем эксплуатантам SSJ-100 с требованием провести разовую проверку поясов крепления кронштейнов навески стабилизатора. Письмо было разослано 22 декабря за подписью начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Валерия Кудинова, уточнил источник.

В письме также говорится, что осмотр должен быть выполнен при участии представителя разработчика SSJ-100 - АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), а его результаты - представлены в Росавиацию.

Кудинов в телефонном разговоре с «Интерфаксом» отказался от пояснений. Связаться с «Ираэро» также не удалось. Представитель «Аэрофлота», крупнейшего эксплуатанта SSJ-100, также воздержался от комментариев. Представитель авиакомпании «Ямал» подтвердил, что рекомендация проверить стабилизаторы приходила, проверка была выполнена, но дефектов не выявила. Все SSJ-100 в парке перевозчика планово выполняют полеты, добавили в «Ямале».

В ГСС подтвердили факт выявления дефекта «одной из деталей хвостовой части SSJ», но в компании утверждают, что он не ведет «к возникновению небезопасных ситуаций в эксплуатации». Дефект обнаружен «в ходе проведения планового технического обслуживания самолета в соответствии с руководством по эксплуатации», сказал «Интерфаксу» представитель ГСС.