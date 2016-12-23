Нефтяная компания Фридмана купила лицензии на разработку месторождений в Норвежском море

Нефтяная компания Dea, подконтрольная инвестгруппе LetterOne (L1, владельцы — Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев), купила у Engie доли в семи лицензиях на разработку нефтяных активов в Норвежском море, говорится в сообщении на сайте Dea.

Dea приобретает доли в проектах в месторождениях Njord, Hyme, Snilehorn, Noatun и North Flank. О сумме сделки не сообщается, сделка должна завершиться 1 января 2017 г.

«Эти новые активы позволяют нам строить сильную и диверсифицированную базу активов в Норвегии. Это еще один этап в нашей стратегии, которая фокусируется на органическом росте, а также на сделках по слиянию и поглощению», — сказал гендиректор DEA Group Томас Раппун.