Гендиректором «Рособоронэкспорта» назначен глава «Вертолетов России» Александр Михеев
Генеральным директором «Рособоронэкспорта» назначен гендиректор «Вертолетов России» Александр Михеев, сообщил «РИА Новости» источник в сфере военно-технического сотрудничества.
«Александр Михеев, ранее возглавлявший холдинг "Вертолеты России", советом директоров в пятницу утвержден на должность генерального директора "Рособоронэкспорта", - сообщил собеседник "РИА Новости".
Контракт Анатолия Исайкина с «Рособоронэкспортом» истек 17 декабря 2016 г.