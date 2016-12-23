Санкции США против «дочек» «Алмаз-Антея» не повлияют на сроки выполнения заказов

Введение Соединенными Штатами санкций в отношении ряда организаций, входящих в концерн «Алмаз-Антей», не окажет никакого негативного эффекта на ход и сроки реализации заказов, имеющихся в его портфеле, заявил в пятницу замглавы МИДа России Сергей Рябков.

«Никаких негативных эффектов с точки зрения хода и сроков реализации программ и выполнения тех заказов, которые имеются в портфеле "Алмаз-Антея", американцы не получат», - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат. «Подобного рода решения только консолидируют нас на платформе укрепления нашей обороноспособности, повышения возможностей отечественного оборонно-промышленного комплекса», - заявил Рябков.