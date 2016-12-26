Минэнерго называет «провокацией» заявления о резком росте цен на бензин в 2017 году

Заявления о высоком росте цен на бензин в России в 2017 г. являются провокациями, заявил журналистам заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов.

«Необходимости ручного режима не вижу. Все разговоры о возможной динамике роста цены – это провокация, попытка дернуть рынок, а не тенденция. Отрасль консолидированная, мы слышим друг друга, понимание есть», – сказал он.

«Не надо кричать о том, что в январе начнется резкий рост цены на бензин, – у нас всегда в январе рост, потому что период короче, а в раскладке на год получается все равно темп инфляции», – заверил чиновник.

«В этом году цены в рознице у нас выросли меньше темпов инфляции, хотя на заводах эта цена выросла примерно на 12–13%, при глубине переработки эта ситуация нивелируется», – добавил он. По его словам, сейчас спрос объективно ниже, чем был 2–3 года назад, на это влияет множество факторов: от технологических до того, что люди действительно пересаживаются на общественный транспорт.

Молодцов подчеркнул, что не видит проблем с предстоящим этой зимой ремонтом Московского НПЗ.