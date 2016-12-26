Мексика неожиданно нарастила экспорт в ноябре благодаря Трампу

Мексика в ноябре неожиданно увеличила экспорт и зафиксировала профицит торгового баланса. Такого результата помогла достичь риторика избранного президента США Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal. Из-за ослабления песо спрос на товары из Мексики вырос.

Мексика увеличила экспорт на 11,1% в прошлом месяце, импорт – на 5,1%. Поставки промышленных товаров за рубеж выросли двузначными темпами, а сельхозпродукции – почти на треть, свидетельствуют данные Национального статистического института.

Положительное сальдо торгового баланса составило $200 млн по сравнению с дефицитом в $900 млн в октябре и $1,57 млрд в ноябре 2015 г., при этом никто из экспертов не ждал профицита в прошлом месяце – средний прогноз предполагал отрицательную разницу в размере $749 млн.

Экспорт нефти из Мексики вырос на 6,8% в годовом выражении до 1,273 млн баррелей в сутки. Средняя цена барреля мексиканской нефти почти не изменилась – $38,20.

Импорт природного газа и нефтепродуктов подскочил на 23,9%, что привело к дефициту в торговле углеводородами в размере $1,2 млрд.

Около 80% мексиканского экспорта уходит в США.

Курс мексиканской валюты в ноябре падал до рекордно низкой отметки в паре с долларом – более 20 песо/$, поскольку одним из ключевых пунктов выборной кампании Трампа было обещание депортировать из США всех нелегальных мигрантов, которые отнимают рабочие места у американцев.