Котировки «Мечела» растут на 5% из-за переноса погашения долга перед ВТБ на 2022 год

Котировки «Мечела» на торгах Московской биржи росли более чем на 5% на фоне договоренностей с ВТБ о переносе погашения долга компании на апрель 2022 г.

К 11.06 мск акции компании подорожали на 5,01% до 186 руб. за шт. В ходе торгов цена акции достигала 187,5 руб.

«Мечел» договорился с ВТБ о пролонгации срока погашения долга до апреля 2022 г. Договор предусматривает также изменение процентной ставки по кредитному соглашению и изменение обеспечения по кредиту, указывается в материалах, уточняет ТАСС.

На конец июня 2016 г. компания должна была кредиторам 445 млрд руб. ($7 млрд по курсу на 30 июня), большая часть (67%) приходилась на госбанки.