Инвестпрограмма «Газпром нефти» вырастет на 12% в 2017 году

Совет директоров «Газпром нефти» утвердил инвестиционную программу на 2017 г. в объеме 404,1 млрд руб., сообщила компания.

Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» в 2016 г. инвестирует 362 млрд руб. Таким образом, инвестиции компании в 2017 г. могут вырасти на 11,6% по сравнению с 2016 г.

«На 2016–2018 гг. приходится пик инвестиций в развитие крупных проектов "Газпром нефти" в добыче и переработке: расширение инфраструктуры Новопортовского и Мессояхской группы месторождений, строительство производственных комплексов на российских НПЗ и перерабатывающем активе компании НИС в Сербии, направленных на рост операционной эффективности, увеличение глубины переработки и повышение показателя выхода светлых нефтепродуктов», – говорится в сообщении компании.