Бекмамбетов стал совладельцем интернет-магазина православной женской одежды «Ксенюшка»

Кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов стал совладельцем онлайн-магазина и бренда православной женской одежды «Ксенюшка», пишет «Коммерсантъ». Из данных ЕГРЮЛ в Kartoteka.ru следует, что ООО «Ксенюшка» было учреждено в сентябре 2016 г. 50% компании принадлежит Тимуру Бекмамбетову, еще по 25% владеют Ирен и Эдуард Утебековы. «Ксенюшка» зарегистрирована в Москве по одному адресу с кинокомпанией Бекмамбетова Bazelevs, этот же адрес указан как контактный на сайте магазина Ksenyushka.ru. Ирен Утебекова – директор по внешним и региональным связям Bazelevs, добавляет газета.

На сайте интернет-магазина Ksenyushka.ru сказано, что он назван в честь блаженной Ксении Петербургской, десятую часть дохода он отправляет в Свято-Ксениевский монастырь. В ассортименте – женская одежда для православных. Платья стоят от 2900 руб., юбки – от 1300 руб., они разработаны в России, доставку можно заказать в пределах СНГ.

В Bazelevs от комментариев отказались, связаться с Бекмамбетовым и Эдуардом Утебековым газете не удалось.

В России уже есть несколько интернет-магазинов, торгующих православными платьями, среди наиболее известных – «Барышня-крестьянка», открытый бывшими журналистами Sostav.ru Евгенией Карузиной и Еленой Цоколовой. По словам Карузиной, сегмент одежды для православных женщин сформировался недавно, первые бренды появились пять лет назад. Интернет-магазины с православными платьями – очень маленькие игроки на рынке ритейла, которые могут быть успешны только в сочетании с офлайном, считает сооснователь Data Insight Федор Вирин. По его оценке, запуск такого бизнеса может оцениваться как минимум в 5 млн руб., сделать из маленького магазина на 30–40 платьев узнаваемый бренд сложно. Среди плюсов проекта он считает то, что потенциальная аудитория консолидирована и тесно общается, что удешевляет стоимость привлечения новых клиентов.