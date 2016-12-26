Суд признал долг ритейлера Carlo Pazolini перед Сбербанком на 2,4 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным долг российского обувного ритейлера АО «Фирма "Анта" (бренд Carlo Pazolini) перед Сбербанком в размере более 2,4 млрд руб., следует из опубликованного определения суда.

Суд произвел процессуальную замену Сбербанка на зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию NPL Invest Ltd, учитывая договор цессии от 31 августа 2016 г., по которому крупнейший российский банк уступил права требования к должнику, и определение Басманного суда от 17 ноября 2016 г. о замене взыскателя в гражданском деле. Арбитраж Москвы включил долг перед NPL Invest Ltd в размере более 2,4 млрд руб. в реестр требований кредиторов фирмы "Анта".

Столичный арбитраж в августе по заявлению Альфа-банка ввел в обувном ритейлере процедуру наблюдения. Суд тогда признал обоснованными требования банка к компании в размере около 724 млн руб. основного долга и около 139 млн руб. неустойки. Эти суммы внесены в реестр требований кредиторов должника. Арбитраж Москвы утвердил временным управляющим АО "Фирма "Анта" Майю Яровикову. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 20 января 2017 г.

В настоящее время в деле о банкротстве фирмы «Анта» к должнику поданы требования Альфа-банка на 1,9 млрд руб., «Юникредит банка» – на 540 млн руб., Промсвязьбанка – на 533 млн руб. Ранее суд включил в реестр долг перед «АТБ банком» в размере около 739 млн руб. и NPL Invest Ltd в размере 532 млн руб.

В августе в Альфа-банке сообщили, что Высокий суд Лондона приговорил основателя и совладельца сети обувных магазинов Carlo Pazolini Илью Резника к 18 месяцам заключения за «неуважение к суду», а также обязал компенсировать расходы истца в размере $80 000. Суд также обязал Резника раскрыть данные обо всех своих активах стоимостью дороже $10 000.

Решение было вынесено по итогам рассмотрения обращения Альфа-банка, которому обувной ритейлер задолжал около $80 млн. Поручителем по кредитам выступил сам владелец сети. Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на представителей банка, Резник не раскрыл данные о размере личных активов в суде.