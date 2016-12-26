ФАС аннулировала аукцион Росрыболовства по распределению рыбных квот

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России аннулировала аукцион Росрыболовства по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот на вылов рыбы. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Ведомство выявило нарушения в проведении торгов. В частности, незаконный отказ в допуске к участию в аукционе отдельных лиц, нарушение сроков размещения извещения о проведении торгов и акта подведения итогов.

«Такие действия Росрыболовства могли привести к ограничению круга участников и, как следствие, к заключению договоров по заниженным ценам», - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

В результате предписания антимонопольной службы Росрыболовство аннулировало проведение аукциона.

Как пояснили в Росрыболовстве, этот аукцион состоялся 1-2 ноября этого года, тогда на торги было выставлено 40 лотов. «По двум лотам из них поступила жалоба от одного из заявителей, заявку которого комиссия отклонила по той причине, что судовые документы были заверены заявителем, а не нотариально или организацией, которая выдавала эти документы», - отметили в Росрыболовстве.

ФАС признала жалобу обоснованной, аукцион по этим двум лотам был аннулирован, а деньги возвращены победителю. «Данные лоты будут выставлены на очередном аукционе», - добавили в Росрыболовстве.