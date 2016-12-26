Правительство ужесточит наказание отельеров за завышение звездности

Государство усилит ответственность для владельцев гостиниц за необоснованное завышение количества звезд в их отелях. Как передает ТАСС, это пообещал премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, «те звезды, которые рисуют» отельеры, «абсолютно не совпадают с реальным положением дел, с общепринятой в мире практикой». Необходимость принять меры он связал с предстоящим в 2018 г. чемпионатом мира по футболу, к которому «все должно быть безукоризненно».

Правительство рассмотрит законопроект о введении классификации гостиниц, этот процесс будет поэтапным, сказал Медведев. Требования к звездности сначала - с января 2018 г. - вступят в силу с крупных гостиниц, где больше 50 номеров. «Еще через год это будут средние гостиницы, у которых от 15 до 50 номеров. Ну и еще через один год - остальные гостиницы», - добавил премьер. Заниматься классификацией будут специально аккредитованные организации.

Штраф за неоправданное завышение звездности отелей премьер считает недостаточным. «Какую гостиницу можно напугать штрафом в 7000 руб., я не знаю», - отметил он и предложил ужесточить ответственность за это нарушение.