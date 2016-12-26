Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 26 декабря 2016 года

Политика

Власти Израиля вызвали послов США и Великобритании, чтобы заявить им протест в связи с резолюцией Совета безопасности ООН читать на WSJ.com читать на FT.com

Дональд Трамп пригласил в свою администрацию пять миллиардеров и полдюжины мультимиллионеров. Их ждет непростой процесс утверждения в Конгрессе, а также им придется потратить миллионы, чтобы привести свои финансовые дела в соответствие с нормами для госслужащих читать на WSJ.com

Российские власти не считают теракт причиной падения самолета Ту-154. читать на WSJ.com

Дональд Трамп закроет свой благотворительный фонд, чтобы устранить возможные конфликты интересов после вступления в должность президента читать на FT.com

Экономика

Нефтедобывающие страны стремительно расходуют деньги из своих суверенных инвестфондов. Они тратят средства из этих фондов, а не полученный доход от инвестиций, тем самым ставя под вопрос существование этих фондов в долгосрочной перспективе. Казахстан, например, по расчетам WSJ, потратил $83 млрд, остался в фонде $61 млрд читать на WSJ.com

Рыночные индикаторы (облигации и пр.) свидетельствуют, что инвесторы ждут ускорения инфляции в США. Потребительские же ожидания, наоборот, – на минимальном уровне за десятилетия. Расхождения могут как вызвать резкие скачки на рынках, так и повлиять на политику ФРС читать на WSJ.com

Индустрия

Золотоперерабатывающие предприятия в Швейцарии (в стране расположены четыре из 10 крупнейших в мире) оказались под пристальным вниманием: международные организации обвиняют их в способствовании отмыванию денег, нарушениям прав человека, военным преступлениям читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Европейские нефтяные компании, такие как Royal Dutch Shell PLC, Statoil, начинают инвестировать в ветряные электростанции на шельфе – акционеры требуют от них развивать возобновляемую энергетику читать на WSJ.com

Бразильская Petrobras намерена потребовать долю от штрафа, который строительная компания Odebrecht согласилась выплатить властям Бразилии, Швейцарии и США, чтобы урегулировать обвинения в коррупции. Odebrecht, в частности, была обвинена в сговоре с другими строительными компаниями с целью получения контрактов от Petrobras по завышенным ценам читать на WSJ.com

Финансы

Рост небанковского кредитования в Индии привлекает крупных международных игроков, таких как Goldman Sachs, KKR читать на WSJ.com

Экваториальная Гвинея обвинила трех местных топ-менеджеров Société Générale в нарушении законов о банковской тайне. Это своеобразный ответ на начинающийся в Париже суд над вице-президентом страны, обвиняемым в коррупции. Банкиров обвиняют в возможной передаче финансовых документов, легших в основу дела читать на FT.com

Рост цен акций европейских банков в IV квартале может оказаться самым значительным с 2009 г.: помогли рост доходностей облигаций и снижение риска ужесточения регулирования читать на FT.com

Управляющие хедж-фондами считают, что 2017 г. будет для них более удачным, если центробанки станут сворачивать свои программы денежного стимулирования читать на FT.com

Медиабизнес

ShowMax, принадлежащий Naspers сервис потокового видео, активно конкурирует в Африке с Netflix читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Китайская Bright Food, четыре года назад купившая британского производителя блюд из злаков Weetabix за 1,2 млрд фунтов, теперь хочет продать его читать на FT.com

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