Россия запретила поставки скота, мяса и кожсырья из Грузии

Россельхознадзор запретил ввоз скота, мясопродукции и кожевенного сырья из Грузии из-за вспышки в этой стране нодулярного дерматита крупного рогатого скота.

Как сообщает служба, запрет касается поставок восприимчивых к нодулярному дерматиту животных, в том числе крупного рогатого скота, продукции, полученной от восприимчивых к этому заболеванию животных, без надлежащей обработки, обеспечивающей разрушение вируса.

Кроме того, ограничиваются поставки необработанного кожевенного сырья, полученного от убоя восприимчивых к этому заболеванию животных, их генетического материала, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и перевозки таких животных.

Нодулярный дерматит является опасным заболеванием животных. Впервые оно было зафиксировано в 1929 г. на Мадагаскаре. В России впервые заболевшие животные были выявлены на территории Чечни в 2015 г. В начале июня 2016 г. заболевание крупного рогатого скота было обнаружено в Краснодарском крае.