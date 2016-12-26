Украина разрешила швейцарской Glusco купить сеть АЗС «Роснефти»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Glusco Energy (Швейцария) покупку Лисичанского НПЗ (ЧАО «Линик», Луганская область) и сети автозаправочных станций компании «Роснефть» на Украине.

АМКУ согласовал Glusco приобретение более 50% акций Rosneft Management Company Ltd. и Fargrade Ltd. (обе - Кипр), на которые оформлены права собственности на ЧАО «Линик» и ООО «Восток» (Киев), владеющего украинской сетью АЗС «Роснефти». Кроме того, на Rosneft Management и Fargrade оформлены ООО «ТНК-индастриз Украина», «РН-карт Украина» и ЧАО «Лисичанская нефтяная инвестиционная компания» (эксплуатирует Лисичанский НПЗ).

Ранее комитет отказывал Glusco в согласовании покупки, в том числе из-за предоставления неполной информации о собственниках.

Сеть АЗС «Роснефти» в 12 областях Украины насчитывает 141 объект, работающий под торговыми марками Formula, ТНК, «Золотой гепард», «Смайл». Лисичанский НПЗ является самым новым из украинских нефтеперерабатывающих предприятий. Его мощность - около 7 млн т нефтяного сырья в год. Завод способен выпускать топливо стандарта «Евро-4», а также партии дизельного топлива стандарта Евро-5. Поставки нефти на завод приостановлены в марте 2012 г. из-за его убыточности. На тот момент он принадлежал ТНК-BP, которую через год купила «Роснефть».

Glusco Energy S.A. входит в группу компаний Proton Energy Group S.A. (Швейцария) - трейдера нефти и нефтепродуктов.