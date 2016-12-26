Анонс «Ведомостей» на 27 декабря 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

пиво все меньше нравится россиянам;

будущий госсекретарь США поделился секретами стимулирования сотрудников;

ВЭБ рассказал, как выберется из кризиса;

в 2017 г. вступает в силу закон о независимой оценке квалификации работников.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: вице-премьер Аркадий Дворкович рассказал в интервью, что государство готово отдать на приватизацию

и статью на полосе «Комментарии»: как Россия будет сокращать добычу нефти.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».