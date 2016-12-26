«Татнефть» направит средства от продажи пакета НКНХ на инвестпрограмму

«Татнефть» направит средства, полученные в результате сделки продажи 22% акций «Нижнекамскнефтехима», на инвестиционную программу, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании.

«Расчеты по сделке завершены. Полученные от продажи средства компания планирует использовать на финансирование инвестиционной программы. До этого они будут размещаться в соответствии с финансовой политикой компании», - сообщили в пресс-службе.

В понедельник «Татнефть» сообщила, что вышла из числа акционеров НКНХ, перестав распоряжаться 24,99% голосующих акций.

Как сообщалось, на прошлой неделе «Татнефть» заключила соглашение о продаже 22% акций «Нижнекамскнефтехима» (403 млн шт.) ОАО «ТАИФ» за 32 млрд руб. Сделку планировалось закрыть до конца года. «Татнефть» подчеркивала, что транзакция не затрагивает планов компании по развитию ее нефтехимического бизнеса, включая сотрудничество с «Нижнекамскнефтехимом» и другими компаниями в Татарстане.