«Рэйлтрансхолдинг» и «Трансфин-М» объединяют парк крытых вагонов

«Рэйлтрансхолдинг» (РТХ) Сергея Шпака и лизинговая компания «Трансфин-М» (подконтрольна НПФ «Благосостояние») договорились объединить парк вагонов под управлением СП «АМ-Транс», пишет «Коммерсантъ». Под управление СП перейдут 7800 крытых вагонов, 2000 из которых находятся в аренде, сообщает газета, ссылаясь на документы, попавшие в распоряжение редакции. По оценке «Infoline-аналитики», сейчас у РТХ около 5600 крытых вагонов, у «Трансфин-М» на конец первого полугодия – примерно 3700, но часть из них может уже принадлежать им совместно в рамках СП.

Паритетное СП «АМ-Транс» было учреждено еще в 2013 г. «Трансфин-М» и Армавирским заводом тяжелого машиностроения (АЗТМ), следует из данных Kartoteka.ru. РТХ купил АЗТМ в 2015 г. у банка «Россия», который получил этот завод за долги украинского «Азовмаша».