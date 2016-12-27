«Вертолеты России» возглавит заместитель министра промышленности и торговли Богинский

Холдинг «Вертолеты России» после перехода Александра Михеева в «Рособоронэкспорт» возглавит нынешний замглавы Минпромторга РФ Андрей Богинский, сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«С 9 числа (января) заступит на новую должность директором "Рособоронэкспорта" Михеев Александр Александрович. На его место в "Вертолеты России" придет Андрей Богинский, но после того, как его освободят с должности заместителя министра, это будет распоряжение правительства. В "Технодинамику" придет Насенков [Игорь, первый замглавы КРЭТа], Кузюк [Максим, нынешний гендиректор "Технодинамики"] придет в "Ростех", будет управляющим директором», – рассказал Чемезов.