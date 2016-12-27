Крупные ритейлеры пожаловались в ФАС на Visa и MasterCard

Ассоциация торговы[ компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи с признаками нарушения в действиях международных платежных систем Visa и MasterCard. Об этом сегодня, 27 декабря, заявили на пресс-конференции представители ассоциации, передает РБК. Обращение поддержали и представили других российских деловых ассоциаций – ОПОРА России, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

По версии обратившихся, признаки нарушения «усматриваются в установлении стоимости эквайринга, в частности при определении размера межбанковской комиссии». Если совокупная стоимость обслуживания наличного оборота составляет 0,1–0,5%, то при безналичных платежах может достигать и 3,5%. Высокая стоимость работы с безналичными транзакциями является одним из главных факторов, сдерживающих их развитие, считают ассоциации: в России всего 29% приходится на такой вид платежей «от общей денежной массы», против доли более чем 90% в развитых странах, приводят статистику представители ассоциаций.

Кроме того, ассоциации указывают на то, что межбанковская комиссия устанавливается международной платежной системой по своему усмотрению и составляет в среднем 70% от финальной стоимости торговой уступки (эквайринга).