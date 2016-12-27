Путин запустил крымский газопровод

Президент Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из материковой России, запустив газопровод, который соединил газотранспортную сеть полуострова с магистральными газопроводами России. Как сообщает «Интерфакс», в церемонии пуска в режиме видеоконференции из Москвы приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, из Симферополя – гендиректор ГУП «Черноморнефтегаз» Игорь Шабанов. Запуск газопровода позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей Крыма, добавляет агентство.

Общая протяженность газопровода составляет 358,7 км, включая двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также газопровод-отвод на Симферополь протяженностью 27,3 км. О завершении присоединения крымской газотранспортной инфраструктуры к российской Путин объявил на большой пресс-конференции 23 декабря. Он говорил, что на пике энергонагрузок зимой Крым потребляет 1200–1300 МВт электроэнергии. Ранее 800 МВт из них обеспечивалось подачей электроэнергии с Украины.

Сейчас собственная генерация Крыма составляет 1000–1100 МВт, а вместе с передвижными электростанциями – 1300 МВт. После запуска газопровода в Крыму начнется строительство двух электростанций мощностью 470 МВт каждая. В итоге, отметил российский лидер, общая генерация в Крыму составит порядка 2000 МВт.