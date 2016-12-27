Грызлов сменил Рогозина на посту председателя совета директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Борис Грызлов избран председателем cовета директоров АО «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", сообщили в аппарате политика. Он сменил заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина.

"Решение принято единогласно", - сказал "Интерфаксу" представитель аппарата Грызлова.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» является одним из лидеров в разработке и производстве высокоточного оружия. Компания объединяет более 30 предприятий, расположенных по всей России: как в столичном регионе, так и в Петербурге, Пермском крае, Оренбургской, Челябинской, Смоленской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Омской, Нижегородской, Рязанской областях, а также в Республике Дагестан.

Помимо систем вооружения для авиации и военно-морского флота заводы корпорации производят широкий спектр продукции гражданского и двойного назначения: от беспилотных летательных аппаратов и двигателей мягкой посадки пилотируемых космических кораблей до буровых и ветроэнергетических установок различной мощности.