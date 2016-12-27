Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 27 декабря 2016 года

Политика

Израиль идет на конфликт со своими традиционными союзниками. Израильский посол обвинил США в организации невыгодной для него резолюции Совбеза ООН о поселениях, а премьер Нетаньяху отменил встречу с Терезой Мэй читать на FT.com

На Тайване опасаются, что Дональд Трамп использует его как разменную монету в споре с Китаем читать на FT.com

Экономика

Индия полнится слухами о возможных новых мерах премьер-министра Нарендры Моди по борьбе с черным рынком и незаконным оборотом денег читать на FT.com

Рост курса доллара угрожает восстановлению производства в США читать на WSJ.com

В случае с Китаем американские экономические генералы в новой администрации, возможно, готовятся к прошлой войне. Претензии к Китаю связаны с его старыми производствами, от которых он и сам активно избавляется, становясь технологической державой, заменяющей западные технологии собственными (и экспортировать он будет уже их) читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Акции Toshiba упали во вторник на 11,6% после того, как компания сообщила, что спишет несколько миллиардов долларов из-за переоценки купленных в США активов в области ядерной энергетики читать на WSJ.com

Несмотря на рост цен на нефть стоимость резервов американских нефтяных компаний в отчетности за 2016 г. будет ниже, чем в 2015 г. Потому что по правилам она оценивается с учетом исторических цен читать на WSJ.com

Финансы

«Дыра» в капитале итальянского банка Monte dei Paschi увеличивается и достигла 9,19 млрд евро. Правительству понадобится больше денег на его спасение читать на WSJ.comчитать на FT.com

Китайские компании порой вынуждены ждать годами, чтобы провести IPO. Новые правила позволили некоторым ускорить процесс: для этого они, например, перерегистрируются в бедных районах страны читать на WSJ.com

IVквартал оказался удачным для европейских фондовых рынков благодаря росту банковских акций и ослаблению евро. Во Франции и Германии основные индексы показали двузначный рост читать на FT.com

Пограничные рынки оказались одним из худших классов активов в 2016 г. читать на WSJ.com

Технологии

Китай планирует послать исследовательские зонды на Юпитер и обратную сторону Луны. Пекин призывает частных инвесторов, включая иностранцев, участвовать в его космической программе читать на FT.com

Китайские интернет-компании Tencent Holdings и NavInfo, а также сингапурский фонд GIC планируют купить 10% акций производителя цифровых карт HERE. Последний принадлежит немецким автопроизводителям Daimler, BMW и Audi, которые купили этот сервис у Nokia читать на WSJ.com

Китайские интернет-компании активно развивают онлайн-коммерцию и мобильные платежи в странах Юго-Восточной Азии читать на WSJ.com

Потребительский рынок

По статистике, американцы возвращают в магазины 10% товаров, приобретенных в праздничный сезон. Физические магазины, в отличие от интернет-площадок, могут извлечь из этого выгоду. Они пытаются сподвигнуть пришедших купить что-нибудь другое; некоторые, например, уже выкладывают товары весеннего сезона читать на WSJ.com

Представители «поколения миллениума» в качестве бизнес-путешественников привлекают отельеров, открывающих для них хостелы – но в премиальном сегменте читать на FT.com

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