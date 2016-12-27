Правительство утвердило проекты, финансируемые за счет «Роснефтегаза»

Правительство распорядилось профинансировать ряд проектов «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) и «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) за счет поступлений от «Роснефтегаза».

Так, для проекта разработки и серийного производства турбовинтовых самолетов Ил-114 государство внесет в уставный капитал ОАК 1,517 млрд руб., для глубокой модернизации широкофюзеляжного самолета Ил-96 - 2,4 млрд руб. Для создания авиадвигателя большой тяги ПД-35 предполагается докапитализировать ОДК на 1,5 млрд руб., для серийного производства двигателя ТВ7-117 (для Ил-114) - на 783 млн руб.

Во всех четырех случаях докапитализация будет возможна «в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от дивидендов по акциям АО "Роснефтегаз" сверх суммы 36 млрд 38 млн 724 тыс. рублей», отмечается в распоряжениях, а также сверх поступлений от реализации принадлежащего «Роснефтегазу» пакета акций ПАО «НК "Роснефть".

«Роснефтегаз» финансирует верфь «Звезда», принадлежащую «Роснефти», а также строительство четырех электростанций в Калининградской области через совместное с «Интер РАО» предприятие (99,99% на 0,01%), стоимость проектов – 60 млрд и 100 млрд руб. соответственно. Но на счетах у «Роснефтегаза» гораздо больше денег – 544 млрд руб. на конец 2016 г., оценивал аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. В 2015 г. «Роснефтегаз» расширил инвестпрограмму, рассказывал федеральный чиновник, но что в ней – неизвестно, писали «Ведомости».

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в пятницу 23 декабря рассказал о некоторых других инвестициях «Роснефтегаза»: в прошлом и в этом году он финансирует проекты в сфере науки и образования; производство самолетов для региональных линий; производство авиационного двигателя с большой тягой, что «позволит вместе с нашими китайскими друзьями создать широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет».