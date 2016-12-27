Медведев сообщил о росте задолженности за электроэнергию на Северном Кавказе

Общая задолженность за электричество в северокавказском регионе России выросла на 25%, заявил премьер России Дмитрий Медведев.

«В электроэнергетике долги также продолжают расти. Региональные поставщики, которые входят в "Россети", стали в целом хуже рассчитываться с генерирующими компаниями», - сказал он на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

«С начала года общая задолженность увеличилась на четверть и составила почти 25 млрд руб.», - продолжил глава правительства.

По словам Медведева, это 41% общероссийской задолженности на оптовом рынке.

«На розничном рынке уровень текущих расчетов составляет около 90%, а общая задолженность - около 21 млрд руб.», - добавил он.