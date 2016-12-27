Россия создаст единый бронетанковый холдинг – Рогозин

Передача госкорпорации «Ростех» 100% «Уралвагонзавода» - часть проекта единого бронетанкового холдинга, сообщил сегодня вице-премьер, куратор военно-промышленного комплекса Дмитрий Рогозин. «Ростех» поможет УВЗ в кризисный период для гражданского производства, а кооперация военных заводов создаст единый «бронетанковый холдинг», - написал Рогозин в своем Twitter.

Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех». Правительству поручено в 18-месячный срок обеспечить осуществление мероприятий, содержащихся в указе.

Заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» сообщил «Интерфаксу», что в компании приветствуют объединение бронетанковых активов в единый холдинг.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил журналистам, что в России может появиться отдельный холдинг по производству бронетехники. По его словам, это произойдет, если помимо «Курганмашзавода» (предприятие концерна «Тракторные заводы», которое переходит в «Ростех») будет принято решение передать госкорпорации «Уралвагонзавод» - единственный в России производитель танков. «Может быть, мы два этих актива объединим в один холдинг», - сказал Чемезов.

В октябре «Ведомости» писали, что Рогозин написал президенту письмо, в котором выразил недовольство работой «Уралвагонзавода» и предложил передать его в «Ростех». Необходимость кадровых перемен на УВЗ Рогозин объяснил сложным финансово-экономическим положением предприятия и угрозой срыва гособоронзаказа.

УВЗ - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. На заводе разработан и производится основной российский боевой танк Т-90, а также новейший Т-14 «Армата».