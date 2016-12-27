«Роснефть» отложила строительство НПЗ в Чечне на долгую перспективу – Минкавказа

Проект строительства НПЗ в Чечне отложен «Роснефтью» на долгосрочную перспективу, сообщил сегодня журналистам министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. «Роснефть» пока не приняла окончательного решения по реализации этого проекта. Можно даже сказать, что, к сожалению, планы по его реализации отложены на будущую перспективу», - сказал он.

Еще в 2013 г. президент России Владимир Путин давал поручение рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающего завода в Чечне, оговорившись, что решение должно быть экономически оправданным. «Роснефть» оценивала строительство полного комплекса нефтепереработки мощностью 1 млн т в Чечне в 78,3 млрд руб. ($2,5 млрд).

Информация об увеличении «Роснефтью» инвестиций в Чечню появилась после того, как в апреле 2013 г. президент республики Рамзан Кадыров заявил, что «Роснефть» не выполняет обязательств перед Чечней. По его словам, подконтрольный госкомпании «Грознефтегаз» добывает около 1 млн т нефти в год и не создает дополнительные рабочие места, а, наоборот, существенно их сокращает. К тому же, по его словам, компания не платит налоги в республиканский бюджет. «Нас такая ситуация не устраивает. Поэтому еще раз призываю компанию повернуться лицом к проблемам нефтяной отрасли Чечни», - заявил он тогда, пригрозив в противном случае «принять меры».

Рамзан Кадыров давно просил передать Чечне «Чеченнефтехимпром», часть имущества которого арендует подконтрольный «Роснефти» «Грознефтегаз», добывающий около 400 000 т нефти в год. В Грозном считают, что компания не раскрывает свой потенциал под управлением «Роснефти», поскольку нереализованными остаются проекты, не связанные напрямую с переработкой.