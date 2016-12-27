Анонс «Ведомостей» на 28 декабря 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

за год рубль укрепился к доллару, но смартфоны не подешевели;

крупнейшие работодатели страны сокращали в 2016 г. персонал, но кое-где шел активный набор;

администрация Трампа готовится к прошлой войне с Китаем, а он тем временем объявил себя космической державой.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: Герман Греф рассказал в интервью, как Сбербанк справляется с ролью полигона для экспериментов ЦБ

и статью на полосе «Комментарии»: как в тоталитарной системе воспроизводится простой советский человек.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».