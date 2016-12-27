Анонс «Ведомостей» на 28 декабря 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
за год рубль укрепился к доллару, но смартфоны не подешевели;
крупнейшие работодатели страны сокращали в 2016 г. персонал, но кое-где шел активный набор;
администрация Трампа готовится к прошлой войне с Китаем, а он тем временем объявил себя космической державой.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: Герман Греф рассказал в интервью, как Сбербанк справляется с ролью полигона для экспериментов ЦБ
и статью на полосе «Комментарии»: как в тоталитарной системе воспроизводится простой советский человек.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».