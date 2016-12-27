Концерн Романа Авдеева получил 10% в «Аптечной сети 36,6»

Концерн «Россиум» банкира Романа Авдеева в результате допэмиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6», проводимой для слияния с аптечной группой А5, получил 10,08% объединенной компании, говорится в материалах аптечной группы. Фонд Baring Vostok стал владельцем 13,73% аптечной компании.

Основной акционер "36,6" - Palesora Limited, контролируемая гендиректором "Аптечной сети 36,6" Владимиром Кинцурашвили и председателем совета директоров Иваном Саганелидзе, сохранила контроль в компании, сообщили "Интерфаксу" в "36,6", отказавшись уточнить размер доли.

Размер доли другого акционера "36,6" - американского аптечного гиганта Walgreens Boots Alliance, который ранее приобрел 15% аптечной сети, представитель "36,6" также не стал уточнять.

В ноябре 2016 г. «Аптечная сеть 36,6» в ходе дополнительного выпуска ценных бумаг (SPO) разместила 1,35 млрд обыкновенных акций (90,3% от запланированного объема в 1,5 млрд бумаг). Цена размещения - 12 руб. за акцию; для лиц, имеющих преимущественное право приобретения, - 10,8 руб. за бумагу.