Новым гендиректором ЯНОСа стал выходец из «Газпром нефти»

Акционеры ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС, входит в «Славнефть», которая на паритетной основе принадлежит «Роснефти» и «Газпром нефти») на внеочередном собрании избрали новым генеральным директором на три года Николая Карпова, сообщает «Славнефть».

Карпов до этого назначения возглавлял департамент совершенствования операционной деятельности НПЗ дирекции нефтепереработки ПАО «Газпром нефть». Он занял новую должность с 27 декабря, сменив Александра Никитина, срок полномочий которого истек 26 декабря. Никитин возглавлял ЯНОС с декабря 2012 г.

Карпов в 1999–2014 гг. работал в АО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», в июле 2014 г. перешел на работу в «Газпром нефть».

«Ярославнефтеоргсинтез» – крупнейший НПЗ в Центральной России, мощность которого позволяет ежегодно перерабатывать более 15 млн т углеводородного сырья. Доля предприятия в общем объеме перерабатываемой в России нефти составляет 5,4%.