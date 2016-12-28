«Роснефть» до 2019 года поставит на свои НПЗ в Германии до 8,2 млн т нефти

Совет директоров НК «Роснефть» одобрил договор на продажу Rosneft Trading S.A. нефти в объеме до 8,2 млн т.

Согласно сообщению «Роснефти», базис поставки: DAP – белорусско-польская граница по трубопроводу «Дружба» на условиях передачи на нефтеперекачивающей станции Адамова застава для последующей поставки на переработку на НПЗ группы в Германии.

Срок действия соглашения – с 1 января 2017 г. до 31 декабря 2018 г. Общая сумма сделки – $2,650 млрд.