Bloomberg: Самые состоятельные люди мира в 2016 году разбогатели на $237 млрд

Состояние богатейших людей мира за год, когда на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода из ЕС, а американцы избрали новым президентом США Дональда Трампа, увеличилось на $237 млрд, сообщает Bloomberg. На 27 декабря совокупное состояние 500 богатейших людей мира оценивалось Bloomberg в $4,4 трлн, что на 5,7% больше, чем было в начале года.

«В целом, большинство клиентов выиграло от волатильности. 2016-й в итоге стал захватывающим годом для рисковых активов. Это довольно примечательно, учитывая, каким было начало года», — сообщил директор по инвестициям отдела по обслуживанию самых состоятельных клиентов в UBS Wealth Management Саймон Смайлс.

Больше всех за 2016 г. удалось заработать совладельцу и главе инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррену Баффетту. Баффетт увеличил свое состояние на 19%. Это позволило ему с результатом на $74,1 млрд вернуть себе вторую строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg. Однако первую строчку рейтинга продолжает удерживать по итогам 2016 г. основатель Microsoft Билл Гейтс. Его состояние оценивается в $91,5 млрд.