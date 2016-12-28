Структуры Усманова продали весь свой пакет Alibaba

Структуры владельца USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров вышли из китайской Alibaba.

DST Global (фонд Алишера Усманова и Юрия Мильнера), Silver Lake и китайский фонд Yunfeng Capital возглавили консорциум, инвестировавший в 2011 г. $1,6 млрд в Alibaba. Сделка была структурирована как приобретение акций по оферте у сотрудников и совладельцев Alibaba. Доля, которую выкупили инвесторы, оценивалась на тот момент менее 5%, а вся компания стоила $32 млрд.

В конце прошлого года Усманов говорил, что часть акций Alibaba продана. «Мы из этой компании на достаточно высоком уровне выходили. Она стоила $250 млрд. Надо оставлять прибыль и другим инвесторам», - говорил он, оценивая доходность инвестиций в 500-600%.

«Когда-то мы сделали "бай-бай" Facebook, сейчас мы сделали "бай-бай" Alibaba, но у нас много китайских активов в том самом технологическом фонде, который мы организовали: сохраняются позиции по JD.com, Xiaomi, еще двум-трем китайским компаниям. Мы очень дорожим этими инвестициями, будем ждать развития следующего этапа тех компаний, которые только-только подходят к IPO», - заявил Усманов в интервью «России 24».

Небольшая доля в Apple у фонда с участием Усманова остается. «Нет, не совсем (продали пакет в Apple). Чуть-чуть есть», - сказал он.